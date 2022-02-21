Австрийский лыжник рассказал, как допинг улучшил его показатели

Короткая ссылка
Австрийский лыжник Макс Хауке рассказал, как допинг повлиял на его спортивные результаты.
Австрийский лыжник рассказал, как допинг улучшил его показатели
  • Gettyimages.ru

«Если я бежал 30 минут, то с допингом результаты улучшались на 30 секунд. Если брать часовую дистанцию, то можно было отыграть минуту. После допинга я становился намного лучше», — цитирует Хауке Dagbladet.

Напомним, что лыжник с 2016 по 2019 год занимался переливанием крови. Когда мошенничество вскрылось, последовала его дисквалификация.

Ранее Васильев заявил, что переход Большунова в биатлон будет неправильным решением. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить