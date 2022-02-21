Австрийский лыжник рассказал, как допинг улучшил его показатели

Австрийский лыжник Макс Хауке рассказал, как допинг повлиял на его спортивные результаты.

«Если я бежал 30 минут, то с допингом результаты улучшались на 30 секунд. Если брать часовую дистанцию, то можно было отыграть минуту. После допинга я становился намного лучше», — цитирует Хауке Dagbladet.

Напомним, что лыжник с 2016 по 2019 год занимался переливанием крови. Когда мошенничество вскрылось, последовала его дисквалификация.

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