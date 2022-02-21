Васильев: переход Большунова в биатлон будет неправильным решением

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о возможном переходе российского лыжника Александра Большунова в биатлон.

«Переход Большунова в биатлон будет неправильным решением. Это неразумно и никак себя не оправдывает. Во-первых, быстрый лыжный ход не говорит о том, что он останется таким же в биатлоне. Во-вторых, а смысл ему идти в биатлон, если он король в лыжах и может ещё в разы увеличить свои достижения», — цитирует Васильева Sport24.

Он также привёл в пример опыт Сергея Чепикова, который мог стать легендарным биатлонистом, но перешёл в лыжи, где не смог достичь высоких показателей.

Большунов был знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады в Пекине. 25-летний спортсмен завоевал пять медалей на Играх-2022: три золота, одно серебро и одну бронзу.

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