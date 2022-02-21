Биатлонистка Шевченко объявила о досрочном завершении сезона

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Российская биатлонистка Анастасия Шевченко досрочно завершила сезон из-за травмы ноги.
Биатлонистка Шевченко объявила о досрочном завершении сезона
  • Gettyimages.ru

«Спасибо мне за сезон, он был неплох. К сожалению, я вынуждена завершить этот сезон, травма оказалась немного серьёзнее, чем думали», — написала Шевченко в своём Instagram-аккаунте.

Травму ноги она получила на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия) в начале января.

Напомним, что на Олимпиаде в Пекине сборная России по биатлону завоевала три бронзовые и одну серебряную медали.

Ранее Васильев заявил, что переход Большунова в биатлон будет неправильным решением.

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