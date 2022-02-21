Украинец Мампасси объяснил свой переход в «Локомотив»

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Украинский защитник московского «Локомотива» Марк Мампасси поделился подробностями перехода из донецкого «Шахтёра» в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).
Украинец Мампасси объяснил свой переход в «Локомотив»
  • Gettyimages.ru

«Не люблю лёгких путей. Чем сложнее, тем интереснее. Понимал, что будет критика. Но если тренер «Шахтёра» не видел меня в составе, я решил попробовать зайти с другой стороны», — цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».

По словам 18-летнего защитника, его жёстко критиковали на Украине за переход в российский клуб. Он признался, что также очень сильно переживала его мама.

«На Украине ещё подняли такой шум, будто я игрок основного состава «Шахтёра» и сборной. Играл в «Мариуполе», меня там никто не знал. А тут появился повод — и все вдруг решили про меня высказаться», — добавил он.

Мампасси является воспитанником «Шахтёра», а в 2021 году выступал на правах аренды за «Мариуполь», в составе которого провёл 22 матча и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл «Гётеборг» в контрольном матче на сборах в Испании.

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