Корешков сломал рёбра Ренкаунтри в бою Bellator

Брайан Батлер, менеджер Ченси Ренкаунтри, сообщил, что американский боец MMA получил тяжёлые травмы в поединке Bellator с россиянином Андреем Корешковым.

«Ренкаунтри получил перелом пяти рёбер и прокол лёгкого после удара Корешкова ногой», — написал Батлер на своей странице в Instagram.

Батлер подчеркнул, что этот удар Корешкова был хорошо выполнен и остановил бы любого. По его словам, Ренкаунтри готовится к операции.

В ночь на 20 февраля Корешков победил Ренкаунтри техническим нокаутом в первом раунде. Поединок прошел в Анкасвилле (США, штат Коннектикут).

Корешков одержал победу над Ренкаунтри на турнире Bellator 274 в Анкасвилле. 31-летний россиянин отправил соперника в нокаут на 38-й секунде первого раунда, пробив с разворота ногой в корпус.

Для Корешкова это 25-я победа за карьеру при четырёх поражениях. 34-летний американец проиграл пятый бой в MMA при 16 выигранных поединках.

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