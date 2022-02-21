Гол Панарина принёс «Рейнджерс» волевую победу над «Оттавой» в матче НХЛ

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«Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях переиграл «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Панарина принёс «Рейнджерс» волевую победу над «Оттавой» в матче НХЛ
  • AP

Игра, которая прошла на льду «Канадиен Тайр-центр», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Жерара Галлана.

В составе канадского клуба шайбу забросил Тим Штюцле (5-я минута). У «Рейнджерс» отличились Райан Строум (8-я) и Артемий Панарин (30-я).

Российский форвард также записал на свой счёт результативную передачу. Он был признан первой звездой матча. Игорь Шестёркин отразил 29 бросков.

«Рейнджерс» (69 очков) занимает пятое место в Восточной конференции. «Оттава» (41) идёт на 12-й позиции.

Ранее сообщалось, что две передачи Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ с «Каролиной».

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