«Флорида» обыграла «Чикаго», Бобровский отразил 22 броска  

«Флорида Пантерз» в гостях нанес поражение «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду арены «Юнайтед-центр», завершилась со счётом 5:2 в пользу «Пантерз».

В составе команды из Флориды шайбы забросили Аарон Экблад (17-я минута), Брэндон Монтур (28-я), Маккензи Уигар (41-я), Александр Барков (59-я). У «Блэкхоукс» отличились Патрик Кейн (20-я) и Калеб Джонс (53-я).

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 22 броска.

«Пантерз» (75 очков) лидирует в Восточной конференции. «Блэкхоукс» (44) занимает 14-ю позицию на Западе.

Ранее сообщалось, что «Монреаль» обыграл «Айлендерс» в серии буллитов матча НХЛ.