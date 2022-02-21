«Флорида» обыграла «Чикаго», Бобровский отразил 22 броска  

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«Флорида Пантерз» в гостях нанес поражение «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Флорида» обыграла «Чикаго», Бобровский отразил 22 броска  
  • AP

Игра, которая прошла на льду арены «Юнайтед-центр», завершилась со счётом 5:2 в пользу «Пантерз».

В составе команды из Флориды шайбы забросили Аарон Экблад (17-я минута), Брэндон Монтур (28-я), Маккензи Уигар (41-я), Александр Барков (59-я). У «Блэкхоукс» отличились Патрик Кейн (20-я) и Калеб Джонс (53-я).

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 22 броска.

«Пантерз» (75 очков) лидирует в Восточной конференции. «Блэкхоукс» (44) занимает 14-ю позицию на Западе.

Ранее сообщалось, что «Монреаль» обыграл «Айлендерс» в серии буллитов матча НХЛ.

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