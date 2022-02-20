«Манчестер Юнайтед» победил «Лидс» в матче АПЛ

В матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» на своём поле одержал победу над «Лидсом».

Встреча, проходившая на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе «Юнайтед» голы забили Гарри Магуайр, Бруну Фернандеш, Фред и Энтони Эланга. У гостей отличились Родриго и Рафинья.

«Манчестер Юнайтед» набрал 46 очков занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Лидс» с 23 очками находится на 15-й позиции.

Ранее сообщалось, что гол Кейна в компенсированное время принёс победу «Тоттенхэму» над «Манчестер Сити».