Гол Кейна в компенсированное время принёс победу «Тоттенхэму» над «Манчестер Сити»
Игра, которая прошла на поле стадиона «Этихад», завершилась со счётом 3:2 в пользу лондонской команды.
В составе «Тоттенхэма» мячи забили Деян Кулушевски (четвёртая минута), Гарри Кейн (59-я, 95-я). В «Сити» отличились Илкай Гюндоган (33-я минута) и Рияд Марез (91-я).
«Манчестер Сити» (63 очка) лидирует в АПЛ. «Тоттенхэм» (39 очков) идёт на седьмом месте.
Ранее сообщалось, что гол Зиеша принёс победу «Челси» над «Кристал Пэлас» в матче АПЛ.