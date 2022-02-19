Гол Кейна в компенсированное время принёс победу «Тоттенхэму» над «Манчестер Сити»

Короткая ссылка
«Тоттенхэм» в гостях переиграл «Манчестер Сити» в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Этихад», завершилась со счётом 3:2 в пользу лондонской команды.

В составе «Тоттенхэма» мячи забили Деян Кулушевски (четвёртая минута), Гарри Кейн (59-я, 95-я). В «Сити» отличились Илкай Гюндоган (33-я минута) и Рияд Марез (91-я).

«Манчестер Сити» (63 очка) лидирует в АПЛ. «Тоттенхэм» (39 очков) идёт на седьмом месте.

Ранее сообщалось, что гол Зиеша принёс победу «Челси» над «Кристал Пэлас» в матче АПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить