Российские спортсмены вышли на церемонию закрытия зимней Олимпиады в Пекине

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Сборная России вышла на церемонию закрытия XXIV зимних Олимпийских игр на стадионе «Птичье гнездо».
Российские спортсмены вышли на церемонию закрытия зимней Олимпиады в Пекине
  • ©Cui Nan/China News Service
  • Gettyimages.ru

Знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады стал лыжник Александр Большунов. 25-летний спортсмен завоевал пять медалей на Играх-2022 в Пекине: три золота, одно серебро и одну бронзу.

В церемонии закрытия приняли участие около 60 представителей олимпийской сборной России.

Россия заняла девятое место в медальном зачёте по итогам Игр в Пекине: 6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых наград.

Медальный зачёт выиграла Норвегия (16, 8, 13), второе место заняла Германия (12, 10, 5), а тройку лучших замкнул Китай (9, 4, 2).

Сборная России заняла второе место по общему числу медалей на Играх в Пекине.

Россияне завоевали рекордные для себя 32 награды.

Уступили по общему числу медалей отечественные спортсмены только норвежцам, которые завоевали 37 наград.

На церемонию закрытия Олимпийских игр в Пекине допущены только жители Китая, которые полностью вакцинированы.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко оценил выступление олимпийской сборной России на зимних Играх-2022 .

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