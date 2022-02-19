Источник: ЦСКА договорился об аренде футболиста «Эвертона» Гбамена

Московский футбольный клуб ЦСКА договорился о переходе полузащитника английского «Эвертона» Жан-Филиппа Гбамена на правах аренды.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, стороны достигли договорённости об аренде игрока до конца сезона без права выкупа.

При этом большую часть зарплаты ивуарийца, которая составляет €4 млн в год, возьмут на себя «Эвертон» и сам хавбек.

26-летний Гбамен отправится в расположение российского коллектива на сбор в Турции после матча Английской премьер-лиги с «Саутгемптоном», который пройдёт 19 февраля.

Гбамен в этом сезоне провёл пять матчей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль перешёл в ЦСКА.