Великобританию лишили серебра Игр-2020 в мужской эстафете из-за допинга

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Сборная Великобритании лишилась серебряной медали летней Олимпиады в Токио 2020 года в мужской эстафете из-за нарушения антидопинговых правил со стороны Чиджинду Уджи.
Великобританию лишили серебра Игр-2020 в мужской эстафете из-за допинга
  • Gettyimages.ru
  • © Matthias Hangst

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, что спортсмен применял запрещенные препараты. В его допинг-пробах обнаружили остарин и S-23, сообщает The Independent.

27-летний бегун в составе сборной Великобритании завоевал серебряную медаль в эстафете 4 × 100 м на Играх-2020.

Дело Уджа в сентябре было направлено в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), который рассмотрит вопрос об аннулировании результатов британской эстафетной четвёрки на Играх-2020.

Ранее сообщалось, что ITA подтвердило наличие допинга в организме британского призёра ОИ-2020.

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