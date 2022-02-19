Великобританию лишили серебра Игр-2020 в мужской эстафете из-за допинга
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Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, что спортсмен применял запрещенные препараты. В его допинг-пробах обнаружили остарин и S-23, сообщает The Independent.
27-летний бегун в составе сборной Великобритании завоевал серебряную медаль в эстафете 4 × 100 м на Играх-2020.
Дело Уджа в сентябре было направлено в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), который рассмотрит вопрос об аннулировании результатов британской эстафетной четвёрки на Играх-2020.
Ранее сообщалось, что ITA подтвердило наличие допинга в организме британского призёра ОИ-2020.