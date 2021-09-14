ITA подтвердило наличие допинга в организме британского призёра ОИ-2020

Вскрытие пробы Б серебряного медалиста летней Олимпиады в Токио — британского легкоатлета Чиджинду Уджа подтвердило наличие допинга у спортсмена.

Международное агентство тестирования (ITA) подтвердило наличие в организме бегуна запрещённых веществ — остарина и S-23, сообщает пресс-служба организации.

UPDATE: the ITA reports that the B-sample analysis of GB athlete CJ Ujah confirms the initial A-sample result and that it has referred the case to the Court of Arbitration for Sport Anti-Doping Division (CAS ADD).



➡️ https://t.co/AonXzU5qMn#KeepingSportRealpic.twitter.com/kxE2Mn9TZb — International Testing Agency (@IntTestAgency) September 14, 2021

27-летний бегун в составе сборной Великобритании завоевал серебряную медаль в эстафете 4 × 100 м на Играх-2020.

Дело Уджа в сентябре было направлено в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), который рассмотрит вопрос об аннулировании результатов британской эстафетной четвёрки на Играх-2020.

Спортсмену же грозит четырёхлетняя дисквалификация.

Ранее Уджа прокомментировал обвинения в свой адрес.