Фигурист, заслуженный мастер спорта России, хореограф в фигурном катании Илья Авербух прокомментировал результат российских спортивных пар в короткой программе.

«Фавориты турнира парного катания — четыре пары. Это три российские пары и китайцы», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его мнению, Вэньцзин Суй и Хань Цун были великими чемпионами, но сейчас их нельзя назвать бесспорными лидерами.

«Анастасия Мишина и Александр Галлямов — очень мощная пара. Евгения Тарасова и Владимир Морозов показывали на Олимпиаде очень сильные тренировки, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — тоже пара высочайшего уровня и могут громко сказать своё слово», — отметил Авербух.

Среди россиян второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов с результатом 84,25 балла. Они уступили только китайцам Вэньцзин Суй и Хань Цуну, которые установили мировой рекорд (84,41).

Третьими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (82,76), а четвёртыми — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (78,59).

Ранее Бойкова и Козловский признались, что не удовлетворены в полной мере короткой программой.