Бойкова и Козловский признались, что не удовлетворены в полной мере короткой программой

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Чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поделилась эмоциями после исполнения короткой программы в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде в Пекине.

«Была одна помарка, поэтому полного удовлетворения от проката всё же нет. Остальные элементы, в том числе дорожку шагов, отработали максимально чётко, старались кайфовать и подарить зрителям праздник. Мы же всё-таки на Олимпийских играх», — приводит слова Бойковой и Козловского пресс-служба Олимпийского комитета России.

Они также отметили атмосферу Игр и признались, что антикоронавирусные ограничения оказались не так страшны, как казалось перед поездкой на соревнования.

Бойкова и Козловский в короткой программе заняли четвёртое место с результатом 78,59 балла.

Произвольную программу фигуристы представят 19 февраля. Начало — в 14:00 мск.

Ранее сообщалось, что двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов довольны своим прокатом в короткой программе на Олимпиаде.