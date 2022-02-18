Родители Латыпова высказались о выступлении биатлонистов на ОИ-2022

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Родители биатлониста Эдуарда Латыпова высказались о выступлении сына и его коллег по команде на ОИ-2022.
Родители Латыпова высказались о выступлении биатлонистов на ОИ-2022
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает sova.info.

«Ну что ж, это спорт. Тут для наших ребят, конечно, немного неудачно сложилось. Но мы так думаем, что на Олимпиаде четыре медали для биатлонистов — это отлично. Это стоит дорогого. Мы очень рады за выступление ребят. Сегодня так получилось... Но всё впереди», — заявили Ратмил и Анна Латыповы.

По их словам, нужно идти вперёд, работать.

Ранее Латыпов обратился к болельщикам после провальной стрельбы в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

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