Россия и Швеция не выявили победителя за три периода полуфинального матча ОИ-2022

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Завершился третий период полуфинального матча между сборными России и Швеции по хоккею на Олимпиаде в Пекине.

На старте второго периода Антон Слепышев вывел российскую команду вперёд после великолепного прохода по левому краю, а ассистировали ему Павел Карнаухов и Егор Яковлев. Однако на 47-й минуте скандинавы провели контратаку, в ходе которой российский голкипер Иван Федотов справился с дальним броском, но Антон Ландер успешно сыграл на добивании. Таким образом, счёт стал равным — 1:1. Теперь коллективы попытаются выявить сильнейшего в овертайме.

Победитель этой встречи в финале сыграет со сборной Финляндии, которая одолела команду Словакии (2:0).

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Россия является действующим олимпийским чемпионом по хоккею.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что необходимо исключить возможность удалений в матче со Швецией.