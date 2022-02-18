Васильев подвёл итоги выступления биатлонных сборных на ОИ-2022

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвёл итоги выступления биатлонных сборных на ОИ-2022.
Васильев подвёл итоги выступления биатлонных сборных на ОИ-2022
  • Gettyimages.ru

«В масс-старте наши, к сожалению, не справились со стрельбой. Но общие итоги выступления наших биатлонистов на Олимпиаде я считаю успешными. Надо отметить хорошую работу тренеров мужской сборной, а в женской команде похвалить личных тренеров биатлонисток Ульяны Нигматуллиной и Кристины Резцовой», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По мнению Васильева, до золотых медалей россиянам не хватило чуть-чуть. «Жутким невезением» Васильев назвал два четвёртых места Максима Цветкова. Он также напомнил, что в смешанной эстафете отечественные биатлонисты проиграли лишь полторы секунды.

«Наконец, мужская эстафета, в которой наши лидировали с огромным преимуществом после трёх этапов. Не знаю, когда ещё такое удастся повторить. И такой отрыв растеряли. Всё-таки без доли везения на Олимпиаде тяжело побеждать. В биатлоне многое решают нюансы», — считает эксперт.

Он добавил, что россияне претендовали на медали почти во всех гонках, и Союз биатлонистов России может записать выступление на Играх себе в актив.

Ранее Васильев прокомментировал итоги женского масс-старта на Олимпийских играх в Пекине.

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