Васильев назвал главную проблему женской сборной России по биатлону

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал итоги женского масс-старта на Олимпийских играх в Пекине.
Васильев назвал главную проблему женской сборной России по биатлону
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Золотую медаль в гонке завоевала представительница Франции Жюстин Бреза-Буше. Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова, финишировавшая пятой. Ульяна Нигматуллина заняла 17-е место, а Ирина Казакевич — 20-е.

«К сожалению, не получилась стрельба у Кристины Резцовой. Это определяющий фактор. То, что она с ним не справилась, за это обидно. Я рассчитывал на то, что Резцова будет на подиуме. Она заслужила медаль в личной гонке. Стрельба — это наш бич! Катастрофа! Стрелковый компонент практически отсутствует. В нём колоссальная недоработка! Женская команда — это просто одно сплошное недоразумение. Я имею в виду вовсе не спортсменок. Причина всех бед наших биатлонисток — это тренер Шашилов», — цитирует Васильева Sport24.

Ранее Тихонов назвал отрицательным результат российских биатлонистов на ОИ в Пекине.

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