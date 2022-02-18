Три очка Барабанова не спасли «Сан-Хосе» от поражения в матче НХЛ с «Ванкувером»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс».

Встреча, проходившая в «САП-центре» в Сан-Хосе, завершилась со счётом 5:4 (ОТ) в пользу гостей.

У «Ванкувера» по шайбе забросили Брок Бёзер, Куинн Хьюз, Юхо Ламмикко, Конор Гарланд и Джей Ти Миллер. У «Сан-Хосе» Тимо Майер оформил дубль, также отличились Логан Кутюр и Александр Барабанов, также отдавший две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» в матче НХЛ, Орлов отдал результативный пас.