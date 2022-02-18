«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» в матче НХЛ, Орлов отдал результативный пас
- AP
- © Derik Hamilton
Матч, проходивший в «Уэллс Фарго-центре» в Филадельфии, завершился победой гостей со счётом 5:3.
В составе команды хозяев дубль оформил Джерри Мейхью, ещё одну шайбу забросил Трэвис Санхайм. У «Вашигтона» дважды отличился Гарнет Хэтэуэй, по разу — Михал Кемпны, Джо Снивли и Джон Карлсон.
Российский защитник гостей Дмитрий Орлов отдал результативную передачу. Александр Овечкин и Евгений Кузнецов очков не набрали.
Ранее сообщалось, что передача Тарасенко не помогла «Сент-Луису» избежать поражения в матче НХЛ с «Монреалем».