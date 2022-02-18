Передача Тарасенко не помогла «Сент-Луису» избежать поражения в матче НХЛ с «Монреалем»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиэнс» одержал победу над «Сент-Луис Блюз».

Встреча, проходившая в «Белл центре» в Монреале, завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2 (ОТ).

В составе «Канадиэнс» забрасывали Пол Байрон и Коул Кофилд, у гостей отличились Роберт Томас и россиянин Павел Бучневич с передачи соотечественника Владимира Тарасенко. На третьей минуте овертайма Кофилд оформил дубль и принёс хозяевам победу.

Ранее «Рейнджерс» проиграл «Детройту» в матче НХЛ, Панарин набрал одно очко.