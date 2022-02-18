«Рейнджерс» проиграл «Детройту» в матче НХЛ, Панарин набрал одно очко
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Матч, проходивший на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершился победой гостей в серии буллитов со счётом 3:2 (Б).
В основное время у хозяев забрасывали Андре Миллер и Мика Зибанежад. У гостей отличились Трой Стечер и Дилан Ларкин. Решающий буллит реализовал Пиюс Сутер.
Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей. Вратарь Игорь Шестёркин отразил 31 бросок.
Ранее шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ с «Торонто».