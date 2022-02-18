«Рейнджерс» проиграл «Детройту» в матче НХЛ, Панарин набрал одно очко

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Дейтрот Ред Уингз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Рейнджерс» проиграл «Детройту» в матче НХЛ, Панарин набрал одно очко
  • Gettyimages.ru
  • © Jared Silber/NHLI

Матч, проходивший на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершился победой гостей в серии буллитов со счётом 3:2 (Б).

В основное время у хозяев забрасывали Андре Миллер и Мика Зибанежад. У гостей отличились Трой Стечер и Дилан Ларкин. Решающий буллит реализовал Пиюс Сутер.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей. Вратарь Игорь Шестёркин отразил 31 бросок.

Ранее шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ с «Торонто».

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