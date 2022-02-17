Фетисов высказался о возможном будущем Щербаковой и Трусовой после ОИ-2022

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о возможном будущем фигуристок Анны Щербаковой и Александры Трусовой после ОИ-2022.
Фетисов высказался о возможном будущем Щербаковой и Трусовой после ОИ-2022
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Они будут нарасхват. Конечно, я бы даже хотел, чтобы они стали послами экологии нашей страны. Потому что любовь молодых людей к этим девчонкам, конечно, это возможность привлечь и вовлечь в процесс бережного отношения к природе, к экологии. Это то, что касается каждого из нас», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, это образовательная часть, отношение к тому, что происходит в мире, и известные люди должны быть частью решения проблемы, передаёт kp.ru.

Ранее Фетисов подвёл итоги соревнований в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.

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