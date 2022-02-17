Фетисов прокомментировал ситуацию с Валиевой

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Депутат Госдумы, бывший хоккеист сборной СССР Вячеслав Фетисов прокомментировал ситуацию с фигуристкой Камилой Валиевой.
Фетисов прокомментировал ситуацию с Валиевой
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«Знаете, в этом конкретном случае я считаю, что девочка ни в чём не виновна здесь. И понимаю, как может сказаться на её будущем всё то, что происходит. Есть порядки, требующие имиджирования, я бы так это назвал. То есть следовало добиваться в результате, чтобы эта проба была до начала Олимпийских игр уже проверена, её результаты обнародованы», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам Фетисова, не нужно было допускать того, что не только Валиева, но ещё пятеро российских фигуристов зависят от итога разбирательств, передаёт kp.ru.

Ранее Фетисов подвёл итоги соревнований в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.

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