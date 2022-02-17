Гербольдт поздравила Щербакову и Трусову с медалями ОИ-2022

Фигуристка Катарина Гербольдт поздравила Анну Щербакову и Александру Трусову с медалями Олимпиады в Пекине.

«Саша — огромная молодец, пишет историю. Не отступает, стоит на своём. Идёт и делает — и не где-то, а на Олимпийских играх. Что касается Ани Щербаковой, очень за неё рада», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Катарины, Щербакова доказала, что на Игры должна была ехать именно она — лучшая на сегодня во всём мире.

Со своей стороны, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в беседе с телеканалом «Звезда» выразил мнение, что такие выступления, как у Трусовой, случаются раз в 100 лет.

«Саша Трусова с пятью четверными. Думаю, не скоро повторится такой прокат с пятью четверными на Олимпийских играх, если вообще повторится при нашей жизни. Это очень трудно побить, такое бывает, как мне кажется, раз в 100 лет», — заявил он.

Ранее вице-президент Федерации фигурного катания Москвы, серебряный призёр Олимпиады 1998 года Олег Овсянников высказался о ситуации с 15-летней фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.