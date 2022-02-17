Овсянников высказался о ситуации с Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Вице-президент Федерации фигурного катания Москвы, серебряный призёр Олимпиады 1998 года Олег Овсянников высказался о ситуации с 15-летней фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.

«Вы сами всё видели. Нет, я рад за Щербакову, за Трусову — браво, поздравляю. Но так уничтожить ребёнка могут только изверги какие-то. Так нельзя просто, уничтожили ребёнка, я не знаю, как она вылезет из этого всего», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Овсянникова, шансы у Валиевой есть, и она ни в чём не виновата.

Ранее олимпийский чемпион Роман Костомаров в беседе с телеканалом «360» прокомментировал итоги ОИ-2022 в женском одиночном фигурном катании.