Овсянников высказался о ситуации с Валиевой на Олимпиаде в Пекине

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Вице-президент Федерации фигурного катания Москвы, серебряный призёр Олимпиады 1998 года Олег Овсянников высказался о ситуации с 15-летней фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.
Овсянников высказался о ситуации с Валиевой на Олимпиаде в Пекине
  • AP

«Вы сами всё видели. Нет, я рад за Щербакову, за Трусову — браво, поздравляю. Но так уничтожить ребёнка могут только изверги какие-то. Так нельзя просто, уничтожили ребёнка, я не знаю, как она вылезет из этого всего», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Овсянникова, шансы у Валиевой есть, и она ни в чём не виновата.

Ранее олимпийский чемпион Роман Костомаров в беседе с телеканалом «360» прокомментировал итоги ОИ-2022 в женском одиночном фигурном катании.

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