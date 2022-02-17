Бережная прокомментировала выступление Валиевой на ОИ-2022

Короткая ссылка
Заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка Елена Бережная прокомментировала выступление россиянки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.
Бережная прокомментировала выступление Валиевой на ОИ-2022
  • Gettyimages.ru

«Думаю и надеюсь, что у Камилы хватит духа идти дальше и радовать нас своим катанием и победами», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По мнению Бережной, Валиевой была дана одна установка: выходить на лёд и делать, бороться с собой и с эмоциями, но чего-то не хватило.

Ранее олимпийский чемпион Роман Костомаров в беседе с телеканалом «360» прокомментировал итоги ОИ-2022 в женском одиночном фигурном катании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить