Бережная прокомментировала выступление Валиевой на ОИ-2022
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«Думаю и надеюсь, что у Камилы хватит духа идти дальше и радовать нас своим катанием и победами», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».
По мнению Бережной, Валиевой была дана одна установка: выходить на лёд и делать, бороться с собой и с эмоциями, но чего-то не хватило.
Ранее олимпийский чемпион Роман Костомаров в беседе с телеканалом «360» прокомментировал итоги ОИ-2022 в женском одиночном фигурном катании.