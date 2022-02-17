Бережная прокомментировала выступление Валиевой на ОИ-2022

Заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка Елена Бережная прокомментировала выступление россиянки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

«Думаю и надеюсь, что у Камилы хватит духа идти дальше и радовать нас своим катанием и победами», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По мнению Бережной, Валиевой была дана одна установка: выходить на лёд и делать, бороться с собой и с эмоциями, но чего-то не хватило.

Ранее олимпийский чемпион Роман Костомаров в беседе с телеканалом «360» прокомментировал итоги ОИ-2022 в женском одиночном фигурном катании.