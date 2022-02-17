Костомаров прокомментировал итоги ОИ-2022 в женском одиночном фигурном катании

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Олимпийский чемпион Роман Костомаров прокомментировал итоги ОИ-2022 в женском одиночном фигурном катании.
Костомаров прокомментировал итоги ОИ-2022 в женском одиночном фигурном катании
  • Gettyimages.ru

«Анна Щербакова и Александра Трусова — бойцы и молодцы, но у них была не такая трудная ситуация, как у Камилы Валиевой, на которую свалилось сразу всё: и лидерство в короткой программе, и все эти разбирательства потом, давление прессы, допинги-шмопинги», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, Валиевой не дали нормально выступить, но у неё есть шансы взять своё золото.

Со своей стороны, призёр Олимпийских игр хореограф Илья Авербух в беседе с «Вечерней Москвой» сказал, что неудача Валиевой не может оставлять равнодушным.

«Мы все видели этот прокат… это была совсем не та Камила, которую мы привыкли видеть. И хочется ей сказать слова поддержки. Этот путь надо пройти. Такой путь, видимо, у настоящего спортсмена», — отметил он.

Как добавил Авербух, нужно идти дальше.

Валиева лидировала после короткой программы, однако допустила ряд ошибок в произвольной и заняла лишь четвёртое место.

Ранее сообщалось, что Валиева заплакала после проката произвольной программы на ОИ.

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