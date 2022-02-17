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Валиева заплакала после проката произвольной программы на ОИ

17.02.2022, 17:08 |

Российская фигуристка Камила Валиева не сумела сдержать эмоций после проката произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине.

Валиева заплакала после проката произвольной программы на ОИ
  • Gettyimages.ru

Подопечная Этери Тутберидзе, которая лидировала после короткой программы, совершила несколько серьёзных ошибок про прокате произвольной и стала лишь четвёртой. Сидя в окружении тренера Этери Тутберидзе и хореографа Даниила Глейхенгауза в ожидании оценок 15-летняя спортсменка не смогла сдержать слёз.

Победу на Олимпаде-2022 одержала россиянка Анна Щербакова, серебряную медаль завоевала её соотечественница Александра Трусова, а бронзовую — японка Каори Сакамото.

Ранее сообщалось, что Щербакова завоевала золото ОИ-2022 в одиночном фигурном катании, Трусова стала второй.

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