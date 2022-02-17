Тренер Варданян высказалась за повышение ценза в фигурном катании до 17 лет

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Тренер Асмик Варданян, трёхкратная чемпионка СССР по обязательным фигурам, выразила мнение о необходимости повысить возрастной ценз выхода на взрослый уровень в фигурном катании с 15 до 17 лет.
Тренер Варданян высказалась за повышение ценза в фигурном катании до 17 лет
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«Мне очень жаль, что Женя Медведева теперь вне спорта. Многие фигуристки рано заканчивают карьеру, и мы не успеваем как следует насладиться тем багажом, который они наработали за многие-многие годы. Сейчас обсуждается вопрос о поднятии возрастного ценза в фигурном катании — и это то, что необходимо нашему виду спорта. Я встретила эту инициативу с большой радостью», — рассказала Варданян в интервью «Газете.Ru».

Если возраст выхода на взрослый уровень поднимут до 17 лет, фигуристы смогут развиваться более поступательно, заключила она.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал информацию о том, что Совет Международного союза конькобежцев (ISU) одобрил поэтапное поднятие возрастного ценза в фигурном катании с 15 до 17 лет.

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