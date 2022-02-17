Матыцин считает, что ISU не стоит повышать возрастной ценз в фигурном катании

Короткая ссылка
Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал информацию о том, что Совет Международного союза конькобежцев (ISU) одобрил поэтапное поднятие возрастного ценза в фигурном катании с 15 до 17 лет.
Матыцин считает, что ISU не стоит повышать возрастной ценз в фигурном катании
  • Gettyimages.ru

«Как мне известно, ISU действительно рассматривает один из вариантов повышения возрастного ценза для участия в соревнованиях, однако это не связано с защищённостью или незащищённостью спортсменов кодексом WADA. Речь идёт о минимизации рисков участия совсем юных фигуристов в соревнованиях. С нашей точки зрения, мы будем уважительно относиться к решению ISU, однако у нас достаточно аргументов, чтобы сохранять те возрастные цензы, которые есть сейчас», — заявил Матыцин в эфире телеканала «Россия 24».

На данный момент к участию в чемпионатах мира и Олимпийских играх допускаются фигуристы, которым на момент старта сезона исполнилось 15 лет.

Ранее Покровская похвалила Валиеву и Тутберидзе за поведение в ситуации с допинг-тестом на ОИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить