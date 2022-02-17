Матыцин считает, что ISU не стоит повышать возрастной ценз в фигурном катании

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал информацию о том, что Совет Международного союза конькобежцев (ISU) одобрил поэтапное поднятие возрастного ценза в фигурном катании с 15 до 17 лет.

«Как мне известно, ISU действительно рассматривает один из вариантов повышения возрастного ценза для участия в соревнованиях, однако это не связано с защищённостью или незащищённостью спортсменов кодексом WADA. Речь идёт о минимизации рисков участия совсем юных фигуристов в соревнованиях. С нашей точки зрения, мы будем уважительно относиться к решению ISU, однако у нас достаточно аргументов, чтобы сохранять те возрастные цензы, которые есть сейчас», — заявил Матыцин в эфире телеканала «Россия 24».

На данный момент к участию в чемпионатах мира и Олимпийских играх допускаются фигуристы, которым на момент старта сезона исполнилось 15 лет.

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