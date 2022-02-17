Покровская похвалила Валиеву и Тутберидзе за поведение в ситуации с допинг-тестом на ОИ

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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская отметила стойкость российской фигуристки Камилы Валиевой в ситуации с допинговым скандалом, в центре которого 15-летняя спортсменка оказалась на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Валиева — сильная девочка, молодец, так держать. Не каждый человек в таком возрасте может пережить такой шквал хороших и нехороших вопросов. Для тренера Этери Тутберидзе эта ситуация — тоже трудный момент. Но Тутберидзе — молодец», — цитирует слова Покровской ТАСС.

После победы сборной России в командном турнире на Олимпиаде в Пекине стало известно, что в пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года было обнаружено вещество триметазидин. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило на фигуристку временное отстранение, которое 15-летняя спортсменка оспорила на следующий день, в результате чего оно было снято дисциплинарным комитетом РУСАДА. МОК, Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подали жалобы на это решение, однако выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отказалась их удовлетворять и допустила россиянку к участию в личных соревнованиях на Играх. Дальнейшее разбирательство по делу Валиевой будет продолжено РУСАДА.

Ранее Матыцин заявил, что Валиева должна быть допущена к участию в ЧМ-2022 по фигурному катанию.