Слуцкая: Щербакова ответила всем, кто плевал ей в спину

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Двукратная олимпийская призёрка в женском одиночном катании Ирина Слуцкая прокомментировала победу Анны Щербаковой на Олимпийских играх в Пекине.
Слуцкая: Щербакова ответила всем, кто плевал ей в спину
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«За последние годы ни разу фигуристка, которая выигрывала чемпионат мира накануне Олимпиады, не становилась олимпийской чемпионкой. Мы это наблюдали в 1998 году, когда Мишель Кван стала второй, в 2002 — Кван тоже не выиграла, выиграла Сара Хьюз. В 2005 году чемпионат мира выиграла я, а Олимпиаду в 2006 году выиграла Шизука Аракава. Женя Медведева два года подряд выигрывала чемпионаты мира, а в 2018 году стала второй. И я счастлива, что Аня Щербакова сломала эту тенденцию. От всего сердца поздравляем Анечку. Она ответила всем, кто плевал в спину и говорил, что не надо посылать Щербакову на Олимпиаду. С прекраснейшим прокатом, без единой ошибки она новая олимпийская чемпионка! Просто умничка!» — сказала Слуцкая в эфире Первого канала.

Щербакова завоевала золотую медаль, опередив другую россиянку — Александру Трусову.

Ранее Слуцкая заявила, что счастлива вместе со Щербаковой.

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