Слуцкая заявила, что счастлива вместе со Щербаковой

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Двукратный олимпийский призёр в женском одиночном катании Ирина Слуцкая поделилась впечатлениями от проката произвольной программы россиянки Анны Щербаковой на Олимпийских играх в Пекине.

«Просто нет слов. Какая умница, так собраться. Два четверных флипа сделала. Весь прокат чистый, артистичный, задорный. Я не знаю, что судьи хотели пересмотреть, все прыжки чистейшие. Анечка — огромный профессионал. У неё был очень сложный сезон. И сколько критики она выслушала. А теперь все счастливы, и мы счастливы вместе с ней», — сказала Слуцкая в эфире «Первого канала».

Щербакова завоевала золотую медаль Олимпиады, опередив соотечественницу Александру Трусову, ставшую серебряным призёром.

Ранее сообщалось, что Щербакова завоевала золото ОИ-2022 в одиночном фигурном катании, Трусова стала второй.