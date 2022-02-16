Тарасова: ноги в порядке, значит, Косторной нужно тренироваться как следует
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- © Raniero Corbelletti/AFLO
«Ноги в порядке, значит, нужно тренироваться как следует и начинать полноценно готовиться к следующему сезону! Уверена, она поправится и вновь будет радовать нас своими шикарными выступлениями», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».
Косторная заявила, что досрочно завершила сезон из-за травмы руки. Из-за аналогичного повреждения фигуристка пропустила чемпионат России, где проходил отбор на чемпионат Европы и Олимпийские игры.
Ранее Авербух заявил, что надеется на возвращение Косторной в свою лучшую форму.