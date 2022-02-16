Тарасова: ноги в порядке, значит, Косторной нужно тренироваться как следует

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная досрочно завершила сезон из-за травмы.

«Ноги в порядке, значит, нужно тренироваться как следует и начинать полноценно готовиться к следующему сезону! Уверена, она поправится и вновь будет радовать нас своими шикарными выступлениями», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Косторная заявила, что досрочно завершила сезон из-за травмы руки. Из-за аналогичного повреждения фигуристка пропустила чемпионат России, где проходил отбор на чемпионат Европы и Олимпийские игры.

Ранее Авербух заявил, что надеется на возвращение Косторной в свою лучшую форму.