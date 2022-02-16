Авербух надеется, что Косторная вернётся в свою форму

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Хореограф Илья Авербух, серебряный призёр Олимпиады-2002, отреагировал на новость о том, что чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная досрочно завершила сезон из-за травмы.
Авербух надеется, что Косторная вернётся в свою форму
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  • © Joosep Martinson - International Skating Union

«Когда Алёна в хорошей форме, она без проблем может конкурировать со всеми нашими спортсменками, которые сейчас выступают на Олимпиаде. У неё был и тройной аксель, и другие сложнейшие прыжки. Нужно набрать ту форму, которая у неё была», — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что Косторная — талантливая фигуристка, которая может вернуть свою форму. Также Авербух отметил, что её время ещё не ушло, тем более что в женском одиночном катании могут быть возрастные изменения.

Косторная заявила, что досрочно завершила сезон из-за травмы руки. Из-за аналогичного повреждения фигуристка пропустила чемпионат России, где проходил отбор на чемпионат Европы и Олимпийские игры.

В сезоне-2019/20 Косторная выиграла финал Гран-при и чемпионат Европы, на обоих турнирах победив Анну Щербакову и Александру Трусову, которые представляют сборную России на Олимпиаде в Пекине.

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