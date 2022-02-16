КХЛ опубликовала календарь плей-офф Кубка Гагарина

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Правление Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердило изменение структуры проведения сезона-2021/22 в связи с невозможностью проведения оставшихся матчей регулярного чемпионата в срок до начала плей-офф.
КХЛ опубликовала календарь плей-офф Кубка Гагарина
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Данное решение было согласовано с Федерацией хоккея России (ФХР). Совет директоров КХЛ утвердил правки в регламент по подведению итогов первого этапа и порядку проведения второго этапа чемпионата.

По итогам первого этапа чемпионата команды были распределены в своих конференциях в соответствии с процентом набранных очков.

Плей-офф КХЛ стартует 1 марта. Подробное расписание плей-офф доступно на официальном сайте лиги.

Ранее Быков заявил, что не считает, что преждевременная остановка сезона ударила по престижу КХЛ.

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