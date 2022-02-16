КХЛ опубликовала календарь плей-офф Кубка Гагарина
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Данное решение было согласовано с Федерацией хоккея России (ФХР). Совет директоров КХЛ утвердил правки в регламент по подведению итогов первого этапа и порядку проведения второго этапа чемпионата.
По итогам первого этапа чемпионата команды были распределены в своих конференциях в соответствии с процентом набранных очков.
Плей-офф КХЛ стартует 1 марта. Подробное расписание плей-офф доступно на официальном сайте лиги.
Ранее Быков заявил, что не считает, что преждевременная остановка сезона ударила по престижу КХЛ.