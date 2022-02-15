Пепе может получить дисквалификацию до двух лет за удар директора «Спортинга»

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Защитнику «Порту» Пепе грозит длительная дисквалификация за то, что он ударил директора «Спортинга».
Пепе может получить дисквалификацию до двух лет за удар директора «Спортинга»
  • Gettyimages.ru
  • © Zed Jameson/MB Media

Об этом сообщает A Bola.

После матча 22-го тура чемпионата Португалии между «Порту» и «Спортингом» (2:2) началась потасовка, в ходе которой Пепе ударил директора «Спортинга». Это записал арбитр в своём отчёте.

Футболисту грозит дисквалификация от двух месяцев до двух лет.

Пепе известен своей грубой игрой на поле. Он защищал цвета мадридского «Реала» с 2007 по 2017 год. В «Порту» он перешёл в 2019 году.

Ранее «Фиорентина» без Кокорина обыграла «Специю» в матче чемпионата Италии.

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