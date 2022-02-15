«Фиорентина» без Кокорина обыграла «Специю» в матче чемпионата Италии

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В матче 25-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» вырвала победу в игре со «Специей».
«Фиорентина» без Кокорина обыграла «Специю» в матче чемпионата Италии
  • Gettyimages.ru
  • © Gabriele Maltinti

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «фиалок». Второй гол «Фиорентины» был забил на 89-й минуте игры.

Российский форвард Александр Кокорин пропустил матч из-за физического недомогания. Он в нынешнем сезоне вышел на поле в составе «Фиорентины» шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года.

Ранее сообщалось, что переход Карраскаля в ЦСКА задерживается из-за проблем с документами.

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