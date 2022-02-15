Переход Карраскаля в ЦСКА задерживается из-за проблем с документами

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Полузащитник «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаль не может перейти в московский ЦСКА из-за проблем с документами.
Переход Карраскаля в ЦСКА задерживается из-за проблем с документами
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

По информации RMG, футболист уже попрощался со своими одноклубниками. Он должен был пройти медосмотр в московской команде и заключить контракт, но до сих пор не прибыл в Россию из-за проблем с документами.

Ранее отмечалось, что армейский клуб намерен взять 23-летнего хавбека в аренду с дальнейшим правом выкупа. Ожидается, что Карраскаль подпишет контракт до 2026 года.

Карраскаль в текущем сезоне забил четыре мяча и сделал три голевые передачи за «Ривер Плейт».

Ранее Боярский заявил, что сбреет усы, если «Зенит» выиграет Лигу Европы.

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