Полузащитник «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаль не может перейти в московский ЦСКА из-за проблем с документами.

По информации RMG, футболист уже попрощался со своими одноклубниками. Он должен был пройти медосмотр в московской команде и заключить контракт, но до сих пор не прибыл в Россию из-за проблем с документами.

Ранее отмечалось, что армейский клуб намерен взять 23-летнего хавбека в аренду с дальнейшим правом выкупа. Ожидается, что Карраскаль подпишет контракт до 2026 года.

Карраскаль в текущем сезоне забил четыре мяча и сделал три голевые передачи за «Ривер Плейт».

Ранее Боярский заявил, что сбреет усы, если «Зенит» выиграет Лигу Европы.