Источник: Месси не жалеет о переходе в ПСЖ и чувствует себя комфортно в Париже

Аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси доволен переездом в Париж (Франция).

Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, футболист не жалеет о своём переходе в ПСЖ и быстро привык к жизни в столице Франции.

34-летний Месси покинул «Барселону» летом 2021 года из-за сложностей с новым контрактом и продолжил карьеру в ПСЖ. В составе французского клуба форвард забил один мяч и отдал пять ассистов в 12 матчах Лиги 1.

Ранее Эриксен в свой 30-летний юбилей впервые сыграл за «Брентфорд» и отдал голевой пас.