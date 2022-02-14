Эриксен в свой 30-летний юбилей впервые сыграл за «Брентфорд» и отдал голевой пас

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Датский полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен впервые сыграл за команду в товарищеском матче с «Саутенд Юнайтед».
Эриксен в свой 30-летний юбилей впервые сыграл за «Брентфорд» и отдал голевой пас
  • Gettyimages.ru

Футболист вышел в стартовом составе своей команды и отметился результативной передачей. Сегодня ему исполнилось 30 лет. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу клуба игрока.

Контракт Эриксена с «Брентфордом» рассчитан до конца нынешнего сезона с возможностью продления ещё на два года.

Во время матча Евро-2020 с командой Финляндии (0:1) Эриксен перенёс остановку сердца. Ему был имплантирован сердечный дефибриллятор. Впоследствии датчанин расторг контракт с миланским «Интером», так как правила Серии А не позволяют выходить на поле футболистам с подобным медицинским девайсом.

Ранее «Барселона» на 96-й (90 + 6) минуте вырвала ничью у «Эспаньола» в матче Примеры.

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