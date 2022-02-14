Эриксен в свой 30-летний юбилей впервые сыграл за «Брентфорд» и отдал голевой пас
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Футболист вышел в стартовом составе своей команды и отметился результативной передачей. Сегодня ему исполнилось 30 лет. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу клуба игрока.
Контракт Эриксена с «Брентфордом» рассчитан до конца нынешнего сезона с возможностью продления ещё на два года.
Во время матча Евро-2020 с командой Финляндии (0:1) Эриксен перенёс остановку сердца. Ему был имплантирован сердечный дефибриллятор. Впоследствии датчанин расторг контракт с миланским «Интером», так как правила Серии А не позволяют выходить на поле футболистам с подобным медицинским девайсом.
Ранее «Барселона» на 96-й (90 + 6) минуте вырвала ничью у «Эспаньола» в матче Примеры.