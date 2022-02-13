«Ференцварош» Черчесова вернулся на первое место в чемпионате Венгрии
- Legion-Media
Встреча в Залаэгерсеге на стадионе «ZTE Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Станислава Черчесова.
Таким образом, «Ференцварош» набрал 41 очко и вернулся на первое место в чемпионате Венгрии.
Напомним, что предыдущим местом работы Черчесова была сборная России по футболу. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего мундиаля.
Ранее Михневич высказался об игроках сборной России в преддверии полуфинала стыковых матчей чемпионата мира 2022 года.