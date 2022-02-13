«Ференцварош» Черчесова вернулся на первое место в чемпионате Венгрии

Короткая ссылка
«Ференцварош» обыграл «Залаэгерсег» в матче 20-го тура чемпионата Венгрии.
«Ференцварош» Черчесова вернулся на первое место в чемпионате Венгрии
  • Legion-Media

Встреча в Залаэгерсеге на стадионе «ZTE Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Станислава Черчесова.

Таким образом, «Ференцварош» набрал 41 очко и вернулся на первое место в чемпионате Венгрии.

Напомним, что предыдущим местом работы Черчесова была сборная России по футболу. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего мундиаля.

Ранее Михневич высказался об игроках сборной России в преддверии полуфинала стыковых матчей чемпионата мира 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить