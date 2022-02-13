«Ференцварош» Черчесова вернулся на первое место в чемпионате Венгрии

«Ференцварош» обыграл «Залаэгерсег» в матче 20-го тура чемпионата Венгрии.

Встреча в Залаэгерсеге на стадионе «ZTE Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Станислава Черчесова.

Таким образом, «Ференцварош» набрал 41 очко и вернулся на первое место в чемпионате Венгрии.

Напомним, что предыдущим местом работы Черчесова была сборная России по футболу. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего мундиаля.

Ранее Михневич высказался об игроках сборной России в преддверии полуфинала стыковых матчей чемпионата мира 2022 года.