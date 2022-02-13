Тренер сборной Польши: с нами сыграет Дзюба, хотя у него проблемы с Карпиным

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич высказался об игроках сборной России в преддверии полуфинала стыковых матчей чемпионата мира 2022 года.

«Рад ли, что Смолов не сыграет с Польшей? Да, возможно, Дзюба будет играть. Хотя я знаю о его проблемах во взаимоотношении с Карпиным, так что неизвестно, вызовут ли его в команду», — цитирует Михневича пресс-служба «Динамо».

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подтвердил конфликт с Артёмом Дзюбой, который после назначения специалиста перестал вызываться в национальную команду.

Напомним, что 24 марта подопечные Валерия Карпина сыграют в полуфинале стыков чемпионата мира 2022 года с командой Польши. 29 марта сборная России проведёт матч либо со Швецией, либо с Чехией.

Ранее сообщалось, что Кокорин пропустит матч «Фиорентины» в Серии А из-за физического недомогания.