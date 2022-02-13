Алберто — о «Спартаке»: всю красную одежду оставлю в Бразилии

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Новичок санкт-петербургского «Зенита» Юри Алберто высказался о соперничестве с московским «Спартаком».
Алберто — о «Спартаке»: всю красную одежду оставлю в Бразилии
  • Legion-Media

«Когда я спросил Клаудиньо, какие цвета у главного противника «Зенита», он сказал — красный. Думаю ли я об этом соперничестве? Да, и всю красную одежду оставлю в Бразилии», — цитирует Алберто «Чемпионат».

Напомним, что Алберто перешёл из «Интернасьонала» в «Зенит». Соглашение с 20-летним игроком подписано на пять лет.

Алберто выступал за «Интернасьонал» с 2020 года. В прошлом сезоне он провёл за команду 55 матчей, забил 19 мячей и отдал четыре результативные передачи. На его счету также две игры за олимпийскую сборную Бразилии.

Ранее Роналду плюнул в одноклубника после ничьей с «Саутгемптоном» в матче АПЛ.

 

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