Роналду плюнул в одноклубника после ничьей с «Саутгемптоном» в матче АПЛ

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду плюнул вслед своему одноклубнику Энтони Элангу.

После матча 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном» Роналду плюнул в своего одноклубника Элангу, сообщает Daily Express. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Напомним, что у футболиста безголевая серия на протяжении шести матчей подряд. В нынешнем сезоне он провёл за клуб 20 матчей в АПЛ и забил восемь мячей.

Ранее «Монако» сыграл вничью с «Лорьяном», Головин вышел на замену.