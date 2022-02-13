Роналду плюнул в одноклубника после ничьей с «Саутгемптоном» в матче АПЛ

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Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду плюнул вслед своему одноклубнику Энтони Элангу.
Роналду плюнул в одноклубника после ничьей с «Саутгемптоном» в матче АПЛ
  • Gettyimages.ru

После матча 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном» Роналду плюнул в своего одноклубника Элангу, сообщает Daily Express. Встреча завершилась со счётом 1:1. 

Напомним, что у футболиста безголевая серия на протяжении шести матчей подряд. В нынешнем сезоне он провёл за клуб 20 матчей в АПЛ и забил восемь мячей.

Ранее «Монако» сыграл вничью с «Лорьяном», Головин вышел на замену.

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