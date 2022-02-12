Дюков рассказал, как реализовываются соглашения РФС с регионами

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о соглашениях его организации с различными регионами страны.

«Все мы знаем, что субъектов футбола, которые тем или иным образом вовлечены в процесс его развития, много. Наша общая задача, чтобы все участники и субъекты футбола координировали свои действия. Это действительно важно для максимальной эффективности работы. Мы пошли по пути заключения четырёхсторонних соглашений о развитии футбола в регионах. Они подписываются со стороны РФС, руководства регионов и местных футбольных федераций, а также Минспорта. В каждом регионе мы ставим конкретные цели, определяем показатели эффективности по всем направлениям: массовый футбол, подготовка резерва, развитие инфраструктуры, профессиональный футбол, а также другие разновидности, в том числе женский футбол. Каждая сторона берёт на себя обязательства, которые чётко разграничены. На данный момент подписано уже 67 соглашений с регионами. Идёт их реализация. Для нас четырёхсторонние соглашения — это важный инструмент для развития футбола в регионах», — цитирует Дюкова сайт РФС.

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