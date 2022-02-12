РБ Спорт: Fan ID начнёт действовать в РПЛ с июля 2022 года

Российский футбольный союз (РФС) сообщил клубам Российской премьер-лиги (РПЛ), что система электронного паспорта болельщика (Fan ID) начнёт работать в России с июля 2022 года.

Об этом сообщает «РБ Спорт». По информации источника, в начале февраля на семинаре по лицензированию клубов, который проходил в Сочи, директор по развитию РФС Максим Митрофанов заявил клубам, что Fan ID начнёт работать с июля.

До этого времени клубам лиги необходимо будет подготовиться и проверить всех игроков на отсутствие запретов для получения Fan ID.

Закон о введении Fan ID должен вступить в силу 1 июня 2022 года. Фанатские организации «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Ростова» и ряда других клубов выступили с официальными заявлениями, в которых пообещали не приходить на матчи своих команд, если для посещения стадиона будет необходим цифровой документ.

Ранее в РПЛ подтвердили желание провести встречу с представителями клубов по теме Fan ID.