РБ Спорт: Fan ID начнёт действовать в РПЛ с июля 2022 года

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Российский футбольный союз (РФС) сообщил клубам Российской премьер-лиги (РПЛ), что система электронного паспорта болельщика (Fan ID) начнёт работать в России с июля 2022 года.
РБ Спорт: Fan ID начнёт действовать в РПЛ с июля 2022 года
  • © Сергей Киселев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «РБ Спорт». По информации источника, в начале февраля на семинаре по лицензированию клубов, который проходил в Сочи, директор по развитию РФС Максим Митрофанов заявил клубам, что Fan ID начнёт работать с июля.

До этого времени клубам лиги необходимо будет подготовиться и проверить всех игроков на отсутствие запретов для получения Fan ID.

Закон о введении Fan ID должен вступить в силу 1 июня 2022 года. Фанатские организации «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Ростова» и ряда других клубов выступили с официальными заявлениями, в которых пообещали не приходить на матчи своих команд, если для посещения стадиона будет необходим цифровой документ.

Ранее в РПЛ подтвердили желание провести встречу с представителями клубов по теме Fan ID.

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