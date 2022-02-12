Объявлен состав сборной России по хоккею на матч с Чехией на ОИ-2022

Состав опубликован в Twitter-аккаунте Федерации хоккея России (ФХР).
Вратарь: Федотов (Самонов).
Первое звено: Никишин — Нестеров, Галиев — Шипачёв — Чибисов.
Второе звено: Яковлев — Елесин, Гусев — Ткачёв — Грицюк.
Третье звено: Телегин — Войнов, Слепышев — Карнаухов — Воронков.
Четвёртое звено: Шарипзянов, Плотников — Андронов — Григоренко, Семёнов.
Встреча состоится 12 февраля и начнётся в 16:10 мск.
Ранее трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко рассказал, в каких перестановках в звеньях нуждается сборная России по хоккею на Олимпиаде в Пекине.
📝Состав на заключительный матч группового этапа на Олимпийских играх в Пекине!— Хоккей России (@russiahockey) February 12, 2022
Матч начнётся в 16:10 по мск, прямой эфир на «России 1»#Beijing2022pic.twitter.com/9b6Uy7axi9