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Объявлен состав сборной России по хоккею на матч с Чехией на ОИ-2022

12.02.2022, 15:40 |

Стал известен состав сборной России по хоккею на заключительный матч группового этапа Олимпиады в Пекине с командой Чехии.

Объявлен состав сборной России по хоккею на матч с Чехией на ОИ-2022
  • Gettyimages.ru

Состав опубликован в Twitter-аккаунте Федерации хоккея России (ФХР).

Вратарь: Федотов (Самонов).

Первое звено: Никишин — Нестеров, Галиев — Шипачёв — Чибисов.

Второе звено: Яковлев — Елесин, Гусев — Ткачёв — Грицюк.

Третье звено: Телегин — Войнов, Слепышев — Карнаухов — Воронков.

Четвёртое звено: Шарипзянов, Плотников — Андронов — Григоренко, Семёнов.

Встреча состоится 12 февраля и начнётся в 16:10 мск.

Ранее трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко рассказал, в каких перестановках в звеньях нуждается сборная России по хоккею на Олимпиаде в Пекине.

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